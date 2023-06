NASA a organizat prima reuniune publică pe tema OZN-urilor In cadrul unei reuniuni publice neobișnuite la Washington, un grup de experți numiți de NASA pentru a examina problema sensibila a OZN-urilor a subliniat miercuri necesitatea de a aduna mai multe date pentru a explica aceste fenomene in viitor, potrivit AFP. „Datele existente si relatarile martorilor sunt insuficiente pentru a oferi dovezi concludente cu privire […] The post NASA a organizat prima reuniune publica pe tema OZN-urilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii din Uniunea Europeana nu erau ocupati – in educatie sau formare, asa-numitii NEET – in anul 2022, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. Romania este campioana UE la acest capitol, urmata de Italia și Grecia, in vreme Olanda are cei mai puțini tineri…

- China’s foreign minister told the U.S. ambassador on Monday that Washington is responsible for the downturn in relations between the two countries and must “reflect deeply” before ties can return to a healthy track, an official said, according to AP News. Qin Gang’s comments follow a suspension of serious…

- Statele UE au inceput sa injecteze gaze naturale in depozite, pentru a pregati urmatorul sezon rece, dupa trecerea cu bine a iernii 2022-2023, in contextul in care sunt șanse foarte reduse ca razboiul din Ucraina sa se incheie rapid și ca relațiile Europei cu Rusia sa revina la un stadiu de cooperare.…

- India a depasit China din punct de vedere al populatiei, dupa a ajuns la 1,4286 miliarde de locuitori, fata de China care are 1,4257 miliarde de persoane, arata datele ONU comunicate miercuri. Astfel, populația Indiei a depașit 1,4286 miliarde, puțin mai mult decat cea de 1,4257 miliarde de locuitori…

- South Korea, the United States and Japan staged joint naval missile defence exercises on Monday in a push to improve security co-operation and respond better to North Korea‘s evolving missile threats, Seoul’s navy said, according to Reuters. The three nations agreed at talks in Washington on Friday…

- Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov said on Wednesday that the risk of a nuclear clash was at its highest level in decades, warning that Moscow was in a “de-facto” open conflict with Washington over the war in Ukraine, according to Reuters. Relations between Russia and the United States,…

- Ministerul Apararii Naționale a retras luni de pe site un proiect de modificare a Legii nr. 263/2010, doar la cateva ore de la lansarea in dezbatere publica. Proiectul in cauza spune ca personalul civil din institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala sa beneficieze la pensie de aceleasi…

- The Kremlin said on Tuesday that it did not recognize the price cap introduced by Western countries on its oil exports after the United States said that the cap was “working well”, according to Reuters. Washington was one of the key architects of the Western price cap on Russian oil, which aims to drive…