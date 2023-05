Stiri pe aceeasi tema

- NASA susține astazi prima dezbatere publica pe tema existenței OZN-urilor ● Arheologii chinezi au descoperit un buncar aparținand infamei unitați japoneze 731 ● Ce mai inventau neanderthalienii

- „Prin intermediul programului, firmele vor putea obține credit in valoare minima de 500.000.000 lei pentru digitalizarea proceselor de producție și innoirea tehnologiilor cu unele verzi, nepoluante- informeaza CCIA Dambovița. Din totalul sumei, MAT va acorda o prima de capital de cel mult 100.000 lei/IMM,…

- Presedintele Joe Biden i-a invitat pe omologii sai japonez si sud-coreean la o noua intalnire la Washington, dupa ce au discutat la Hiroshima, in marja summitului Grupului celor 7 (G7), a declarat un inalt oficial american, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Tratatul Noul START, motiv de disputa - Rusia respinge apelul SUA de a publica date despre arsenalul sau nuclearRusia a respins marti posibilitatea de a publica numarul focoaselor nucleare pe care le detine conform Tratatului Noul START sau START III, tratat in care Moscova si-a suspendat participarea…

- 40 de start up uri si companii inovatoare romanesti vin la Romanian Start Up Days, un eveniment organizat la Washington de Ambasada Romaniei in SUA Evenimentul, organizat cu sprijinul generos al InnovXBCR, va avea loc vineri, 5 mai 2023, la Washington DC, intr o locatie exclusivista, Cosmos Club. Initiativa,…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, condus de ministrul liberal Marcel Boloș, a pus astazi in dezbatere publica primele doua Ghiduri ale solicitantului care se adreseaza mediului de afaceri pentru Dezvoltarea intreprinderilor și a antreprenoriatului – Componenta Investiții pentru dezvoltarea…

- Coreea de Sud, SUA și Japonia organizeaza exerciții militare, in timp ce Coreea de Nord denunța „șantajul nuclear" al americanilor. Cele trei națiuni au convenit vineri, in cadrul discuțiilor de la Washington, sa organizeze exerciții regulate de aparare antiracheta și antisubmarin, conform Mediafax.Coreea…

- 30 martie| „Scrie! Vino! Prezinta! Publica!”,o noua intalnire marca ”Verbum”, cercul de scriere creativa al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 30 martie| „Scrie! Vino! Prezinta! Publica!”,o noua intalnire marca ”Verbum”, cercul de scriere creativa al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba Joi,…