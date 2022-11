Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un zgomot asurzitor, noua mega-racheta a NASA, cea mai puternica din lume, a decolat miercuri din Florida, indreptandu-se spre Luna in prima misiune fara echipaj uman a noului program emblematic al agenției spațiale americane, Artemis. 100.000 de spectatori, așteptați la lansare Racheta, denumita…

- Cea mai puternica racheta din lume, SLS, a decolat miercuri pentru prima data din Florida, pentru o misiune care marcheaza marele debut al programului american de intoarcere pe Luna, Artemis, informeaza AFP. Pentru acest zbor de testare lansat la 50 de ani de la ultimul zbor al programului Apollo, capsula…

- NASA a lansat miercuri mega-racheta Artemis 1 spre Luna, transmite agentia AFP. Capsula Orion, fara oameni la bord, va ajunge in cateva zile in apropierea Lunii si misiunea va dura 26 de zile. Artemis este un program ce ar putea ajunge sa coste aproape 100 miliarde dolari, iar primul mare pas se face…

- NASA a anuntat vineri ca va incerca din nou sa decoleze mega-racheta sa catre Luna in noiembrie, fara a anuntat data exacta pentru aceasta lansare foarte intarziata a misiunii Artemis 1. Agentia spatiala americana a anuntat ca se pregateste pentru "decolarea Artemis 1 pe o perioada cuprinsa intre 12…

- NASA a dus la adapost, in hangar, uriașa racheta SLS din misiunea Artemis 1, pentru a o feri de uraganul Ian. La doar cateva ore s-a petrecut un incendiu in cladirea Vehicle Assembly Building, dar nu pare nimic grav. Insa, in condițiile date, pare greu de crezut ca este posibila o incercare de trimitere…

- Un test la sol al noii mega-rachete a NASA pentru Luna, care a avut ca scop verificarea succesului reparatiilor efectuate dupa doua incercari esuate de decolare in urma cu cateva saptamani, a fost efectuat cu succes miercuri in Florida, a anuntat agentia spatiala americana. "Toate obiectivele pe care…

- ​NASA a anunțat ca ar vrea sa incerce sambata o noua lansare a rachetei SLS cu capsula Orion care ar trebui sa ajunga in jurul Lunii. Agenția a incercat o lansare pe 29 august, dar din cauza unor probleme cu racirea unui motor, demersul a fost abandonat. Capsula nu va avea oameni la bord, dar ar trebui…

- Acum chiar se intampla! NASA lanseaza prima racheta din programul Artemis care in cațiva ani va readuce astronauți pe suprafața Lunii, dupa 50 de ani de pauza. Capsula Orion, fara oameni la bord, va ajunge in cateva zile in apropierea Lunii și misiunea va dura 42 de zile. Artemis este un program ce…