Stiri pe aceeasi tema

- Al treilea lungmetraj din seria romantica „The Kissing Booth” a fost filmat „in secret” si va fi lansat in 2021, a anuntat duminica Netflix intr-un mesaj publicat pe Twitter. Lungmetrajul ii are in distributie pe Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi, Taylor Zakhar Perez, Maisie Richardson-Sellers,…

- Roboții cu care NASA exploreaza Marte au capturat zeci de fotografii de pe Planeta Roșie, cu un peisaj nu foarte animat, dar uimitor, iar pe alocuri asemanator cu Pamantul, scrie libertatea.ro.

- NANE este, poate, artistul care a fost cel mai vizibil in jumatatea asta de an. Este artistul care a reușit sa puna in același timp 5 piese in trendingul romanesc, unele ajungand chiar pe locul 1. Artistul și-a lansat aseara cel mai nou album, așteptat de fani inca de pe la jumatatea lunii mai. Iar...…

- Agentia Spatiala Europeana (ESA) avanseaza rapid in cadrul proiectului de dezvoltare a urmatorului rover martian, relateaza marti BBC. Agentia are un vehicul programat sa ajunga pe ''Planeta Rosie'' in 2021, iar in prezent lucreaza la un al doilea robot, ce va fi lansat in 2026. Acest…

- Un zbor in cadrul podului aerian umanitar al UE pleaca luni din Țarile de Jos catre in Afganistan și va livra 100 de tone de materiale de salvare. UE ofera și un nou pachet de ajutoare in valoare de 39 de milioane de euro, in contextul COVID-19, dar și pentru a ajuta victimele razboaielor, anunța…

- Așteptarea a luat sfarșit! Irina Rimes le aduce fanilor primul sau album trap, care se lanseaza astazi pe Spotify, iar pe 1 iunie va fi lansat pe canalul de YouTube al artistei și pe toate magazinele digitale. Albumul conține 10 piese și colaborari inedite cu Amuly, Bruja și Nane. Baga, Copilul pierdut,…

- Sunteți gata sa ne simțim batrani, fiindca our boy Eminem sarbatorește 2 decenii de cand a lansat ‘The Marshall Mathers LP‘. Yuuup, au trecut 20 de ani de cand Em și-a lansat cel de-al treilea album care a vandut in prima saptamana de la lansare 1 milion 800 de exemplare. V-amintiți de perioada in care...…

- Cu o noua producție, “Din dor” reprezinta o intoarcere la radacini a artistului, acompaniat de chitara acoustica. „Din dor” este o versiune alternativa a piesei „Dorul ma ia”, nascuta in spatele scenei. ”E un omagiu adus celor care știu sa viseze cu ochii deschiși, un mod personal de a aminti oamenilor…