- Un exemplar original rarisim al Constitutiei americane adoptate la 17 septembrie 1787 la Philadelphia a fost vindut la licitatie joi la New York pentru suma de 43 de milioane de dolari, un record mondial pentru un document istoric scos la licitatie, a anuntat casa Sotheby's, potrivit AFP. Exemplarul…

- Actorul american Tom Hanks a refuzat oferta lui Jeff Bezos de a zbura in spațiu, informeaza The Independent . „Este adevarat ca Jeff Bezos te-a intrebat daca vrei sa mergi in spațiu inaintea lui William Shatner”, l-a intrebat pe Tom Hanks gazda emisiunii „Jimmy Kimmel Live!”. „Pai, da, cu condiția…

- Actorul american Tom Hanks a dezvaluit ca i s-a propus sa zboare in spațiu in locul lui William Shatner, in cadrul unui zbor operat de compania Blue Origin a lui Jeff Bezos, dar a refuzat dupa ce a aflat ca trebuie sa plateasca 28 de milioane de dolari pentru acest zbor, informeaza The Independent.

- Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, a prezentat un film despre cum ar putea arata stația spațiala a viitorului pe care firma americana ar vrea sa o lanseze pâna în 2030 și apoi sa faca bani cu ajutorul ei, prin diverse proiecte. Mai multe firme vor sa construiasca stații spațiale în…

- Autoritatea pentru Concurența și Piețe a declarat ca amenda in valoare totala de 50,5 milioane de lire sterline (69,5 milioane de dolari, 60 de milioane de euro) a fost impusa pentru „refuzul conștient de a raporta toate informațiile solicitate” privind achiziția anul trecut.„Am avertizat Facebook ca…

- Tenismenul elvetian Roger Federer a renuntat, in 2018, la contractul de lunga durata cu Nike, care ii oferea 10 milioane de dolari pe an, o decizie care a parut surpinzatoare atunci. In locul producatorului american de echipament sportiv, Federer a incheiat doua contracte de sponsorizare, in valoare…

- Politia ucraineana a arestat un barbat de 25 de ani care a atacat informatic peste 100 de companii straine si a produs daune in valoare de mai mult de 150 de milioane de dolari. Arestarea s-a facut in urma unei operațiuni la care a participat poliția din țari.