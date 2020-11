Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru copiii din Șolcani, raionul Soroca. Aici a fost inaugurat un teren de joaca pentru copii la inițiativa deputatului Corneliu Padnevici, membru al Platformei Parlamentare “Pentru Moldova”. Inițiativa a fost susținuta de cațiva agenți economici. Este al doilea teren amenajat de catre…

- ”Contextul imprevizibil care se mentine a generat noi cresteri spectaculoase in online in lunile septembrie-octombrie. Astfel, pe platforma MerchantPro, la nivelul celor peste 1.500 de magazine active, numarul si valoarea comenzilor in octombrie au crescut cu 50% fata de perioada similara a anului trecut.…

- Platforma digitala americana de curierat B2B Point Pickup Technologies, dezvoltata integral de o echipa de programatori din Romania, a primit o finanțare de 30 de milioane de dolari de la Brown Brothers Harriman & Co. (BBH), una dintre cele mai vechi și mai mari banci private din Statele Unite.Finanțarea…

- Liderul Platformei DA, Andrei Nastase, cel care a obtinut 3,29% in alegerile prezidentiale din 1 noiembrie, a declarat ca formatiunea sa o va sprijini pe Maia Sandu in turul doi al alegerilor prezidentiale.

- Armata nord-coreeana a expus sâmbata, în timpul paradei militare desfasurate la Phenian, o noua racheta balistica intercontinentala, cu o dimensiune superioara rachetei Hwasong-15, racheta cu raza cea mai mare de actiune testata pâna în prezent de Coreea de Nord, relateaza agentiile…

- Echipa Let’s Do It, Romania!, in colaborare cu TrashOut și finanțata prin proiectul RO SMART – Țara lui Andrei, a pus bazele unui proiect technology-friendly de protecție a mediului, adresat tuturor, care se numește platforma 4B și care incurajeaza curațarea deșeurilor printr-un singur click. Inițiativa…

- La jumatatea lunii septembrie a acestui an, eMAG lansa prima aplicație de promovare a produselor pe site dedicata partenerilor sai, denumita eMAG Ads. Oana Antohe, Marketplace Seller Performance Manager eMAG Marketplace, a oferit in cadrul conferinței...

- In 2024, o racheta de croaziera „Bramos” va fi creata pentru a distruge ținte aeriene, cum ar fi avioanele de detecție radio și ghidare AWACS, a declarat Alexander Maksichev, codirector al intreprinderii mixte ruso-indiene BRAMOS, informeaza RIA Novosti.„Proiectul rachetei de croaziera aer-aer…