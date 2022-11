Dupa multiple amanari, misiunea NASA Artemis 1 a fost in sfarsit pusa in miscare, iar naveta Orion a decolat in aceasta saptamana de la centrul Kennedy. Daca totul iese bine in aceasta misiune, atunci pot incepe pregatirile pentru o misiune de aselenizare cu echipaj uman la bord. Orion a decolat miercuri, incepand un zbor de test de 26 de zile. Misiunea Artemis 1 implica un ocol in jurul Lunii, iar naveta a inceput deja sa trimita imagini spectaculoase spre Pamant. Capsula Orion are la bord 16 camere in interior si exterior pentru a putea documenta cat mai eficient aceasta calatorie in jurul Lunii.…