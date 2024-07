Roverul Curiosity de la NASA a facut o descoperire remarcabila recent pe planeta Marte. In timpul deplasarii sale prin Canalul Gediz Vallis, roverul a taiat accidental o piatra aparent obișnuita, dezvaluind un „tezaur” surprinzator de cristale galbene de sulf elementar, cunoscut și sub numele de pucioasa. Aceasta reprezinta prima detectare a sulfului in forma sa pura pe Marte, starnind un entuziasm considerabil in randul comunitații științifice, informeaza Sciencealert.