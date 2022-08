NASA a evaluat pierderea stratului de gheață în Antarctica Amploarea pierderii de gheața in Antarctica este subestimata, au spus oamenii de știința de la NASA, Administrația Naționala de Aeronautica și Spațiu din SUA. Studiile au aratat ca in ultimii 25 de ani, masa de gheața s-a micșorat de doua ori mai mult decit se credea, potrivit site-ului agenției spațiale americane. Astfel, rafturile de gheața plutitoare au pierdut nu 6 trilioane, ci 12 tri Citeste articolul mai departe pe noi.md…

