In cadrul programului Artemis, NASA intentioneaza sa trimita astronauti pe Luna, urmand ca pana in 2028 sa se ajunga la o prezenta umana durabila”. Reteaua 4G a Nokia va permite astronautilor sa efectueze o serie de activitati, inclusiv sa efectueze apeluri de voce si video. Divizia de cercetari industriale a companiei finlandeze, Bell Labs, isi pun echipamentele la dispozitia NASA pentru a ajuta la construirea retelei lunare, obiectivul fiind ca lansarea sa aiba loc la sfarsitul anului 2022. NASA intentioneaza ca in cadrul programului Artemis sa trimita astronauti pe Luna pana in 2024, pentru…