- NASA a anuntat luni ca a decis sa amane, pentru a doua oara intr-un interval de o saptamana, lansarea unei rachete SpaceX ce urma sa transporte patru astronauti spre Statia Spatiala Internationala (ISS), din cauza unor probleme medicale nespecificate cu care se confrunta unul dintre membrii echipajului,…

- Testarea unei rachete balistice a fost efectuata recent de armata nord-coreeana. Coreea de Nord a confirmat lansarea unei rachete balistice de pe un submarin in direcția Marii Japoniei. Despre aceasta, miercuri, 20 octombrie, a anunțat agenția Yonhap, cu referire la mesajul Agenției Centrale Telegrafice…

- Echipajul capsulei spațiale Inspiration4, format dintr-un miliardar și trei „cetațeni obișnuiți”, se afla pe orbita, la 575 de km deasupra planetei, dupa ce a decolat in cursul nopții de la Centrul Spațial Kennedy cu ajutorul unei rachete furnizata de compania SpaceX. Aceasta este o misiune…

- „O noua viața in ”Lumea Noua” – Alba Iulia“: Sute de persoane din cartier vor primi sprijin din partea primariei, pentru o viața mai buna Participare la servicii sociale, socio-medicale si culturale in cadrul unui Centru multifuncțional; sprijin pentru copii sa urmeze școala; consultații medicale gratuite;…

- Boeing Co a anuntat luni ca evalueaza mai multe posibile date din august pentru lansarea capsulei CST-100 Starliner spre Statia Spatiala Internationala (ISS), informeaza Reuters. Compania a amanat saptamana trecuta mult asteptata lansare a capsulei dupa identificarea unei probleme tehnice la supapele…

- Mick Jagger a declarat ca formatia sa, The Rolling Stones, asteapta cu nerabdare revenirea lui Charlie Watts, de indata ce acesta isi va incheia perioada de recuperare ''in urma vestii potrivit careia bateristul va rata probabil viitorul turneu al trupei in SUA'', informeaza DPA/PA…