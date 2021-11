NASA a amînat aterizarea omului pe Lună Aterizarea pilotata pe suprafața Lunii va fi precedata de o aterizare nepilotata, a anunțat agenția spațiala americana. Administrația Naționala Aeronautica și Spațiala a SUA (NASA) intenționeaza sa trimita un om pe Luna in cadrul programului Artemis in 2025, dar nu in 2024, așa cum era planificat. Despre acest lucru a declarat șeful NASA, Bill Nelson, a informat serviciul de presa al departamen Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

- NASA spune ca obiectivul de aterizare pe Luna a fost Misiunea Nasa care ar fi trebui sa duca pe Luna prima femeie și prima persoana de culoare pe Luna a fost amanata pana in 2025 din cauza litigiilor cu Blue Origin și a altor factori, relateaza CNN. "Am pierdut aproape șapte luni in litigii…

- ​NASA admite, prin vocea adminstratorului Bill Nelson, ca ținta de a readuce oameni pe Luna în 2024 nu este fezabila din cauza întârzierilor acumulate de programul Artemis. Noua ținta este 2025, ceea ce înseamna ca atunci primii astronauți vor pași pe Luna pentru prima oara dupa…

