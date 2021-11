Stiri pe aceeasi tema

- NASA a anuntat luni ca a decis sa amane, pentru a doua oara intr-un interval de o saptamana, lansarea unei rachete SpaceX ce urma sa transporte patru astronauti spre Statia Spatiala Internationala (ISS), din cauza unor probleme medicale nespecificate cu care se confrunta unul dintre membrii echipajului,…

- Astronautul japonez Koichi Wakata va pleca in a cincea misiune in spatiu – un record pentru un astronaut nipon -, la bordul unei noi rachete SpaceX. Astronautul in varsta de 58 de ani va urca la bordul celei de-a cincea capsule operationale Crew Dragon dezvoltata de compania americana Space Exploration…

- Astronautul german Matthias Maurer, de la Agentia Spatiala Europeana (ESA), a spus ca va lua cu el tocanita de vânat si supa de cartofi atunci când va calatori spre Statia Spatiala Internationala (ISS), la sfârsitul lunii octombrie, informeaza DPA.Matthias Maurer, în vârsta…

- Patru astronauti amatori au decolat intr-o capsula Dragon atasata unei rachete SpaceX si au ajuns, la primele ore ale zilei de joi, pe orbita terestra intr-o misiune privata de trei zile in jurul Pamantului. Echipajul, botezat Inspiration4 si alcatuit dintr-un miliardar si trei „cetateni obitnuiti",…

- Capsula Starliner urmeaza sa se intoarca in fabrica pentru remedierea unor probleme la supapele sistemului de propulsie, se mentioneaza intr-un comunicat dat vineri publicitatii de Boeing, potrivit DPA. O noua data de lansare va putea fi stabilita doar dupa finalizarea acestei operatiuni, a precizat…

- Capsula CST-100 Starliner dezvoltata de Boeing nu va fi lansata spre Statia Spatiala Internationala (ISS) miercuri din cauza unei probleme tehnice la sistemul de propulsie, ce a provocat marti anularea unui zbor-test fara echipaj uman, a anuntat compania americana, care nu a fixat data pentru o lansare…

- Boeing a amanat marti lansarea capsulei CST-100 Starliner de la baza din Cape Canaveral din Florida, catre Statia Spatiala Internationala, din cauza unei defectiuni. Lansarea ar fi fost un zbor test crucial, dupa esecul aproape catastrofal al debutului acesteia din 2019, transmite Reuters, potrivit…