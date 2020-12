Stiri pe aceeasi tema

- Nasul unui pacient a fost reconstruit in antebrațul acestuia cu ajutorul unei operații in premiera. Medicii romani au folosit tegument și cartilaj de la coastele acestuia pe care l-au instalat sub pielea antebrațului. Dupa patru luni nasul s-a dezvoltat și a fost mutat de pe antebraț pe fața, anunța…

- Un centru integrat de transplant, primul din Romania si din Europa de Sud-Est, urmeaza sa fie amenajat la Cluj-Napoca, printr-o investitie de aproximativ 90 de milioane de euro. „Presedintele Consiliului Judetean Cluj, domnul Alin Tise, a semnat miercuri, 18 noiembrie 2020, contractul de proiectare…

- Medicii pot oferi consultații la distanța, prin telefon sau online, conform unei noi ordonanțe adoptate de Ministerul Sanatații. Telemedicina, permisa temporar pe perioada pandemiei, nu era reglementata oficial in Romania. Inurmatoarele 45 de zile va fi aprobata lista specialitaților medicale și aserviciilor…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca pandemia a scos la iveala „deficiențele structurale” din sistemul de sanatate romanesc. Este nevoie, a adaugat acesta, de reconstrucția „din temelii” a sistemului sanitar, lucru care va fi posibil doar daca se schimba actuala…

- Chiar daca Romania se apropie de pragul de aproape 5.000 de noi infectari cu noul coronavirus pe zi, dr. Imbri a explicat ca medicii continua sa acorde ingrijiri "fara sa ne speriem, fara sa ne aglomeram si fara sa intram in panica". "Stiam ca se apropie momentul asta. Este prevazut si anuntat…

- Ziarul Unirea Raed Arafat, despre un posibil colaps al sistemului sanitar: ,,Medicii vor trebui sa aleaga ce pacienți beneficiaza de terapie intensiva” Raed Arafat, despre un posibil colaps al sistemului sanitar: ,,Medicii vor trebui sa aleaga ce pacienți beneficiaza de terapie intensiva” Medicul Raed…

- Premiera la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara Foto; Catalin Radu. Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara folosesc, în premiera nationala, un soft de analiza volumetrica pentru evaluarea gradului de risc al unui nodul pulmonar. Acest soft poate contribui…

- Medicii spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" din Timișoara au implementat un soft de post-procesare a investigației... The post Premiera medicala la Timisoara! Soft de post-procesare pentru evaluarea gradului de risc al unui nodul pulmonar appeared first on Renasterea banateana…