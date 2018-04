Nas înfundat? 10 sfaturi să tratezi răceală la copii Iata cateva sfaturi pentru a trata raceala la copii si pentru a scapa de senzatia de nas infundat. Tineti copilul acasa atunci cand este racit Aveti idee cati parinti isi aduc copiii raciti la cresa, gradinita, scoala. Ar fi bine sa nu va transformati nici voi intr-un astfel de parinte. In primul rand trebuie sa aveti grija de starea de sanatate a copilului vostru, dar sa-i aveti totusi, in minte si pe ceilalti copii care, desi sunt sanatosi, se vor imbolnavi cu siguranta intrand in contact cu copilul vostru. Chiar daca nu are temperatura, daca-l vedeti ca e apatic, moale si n-ar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

