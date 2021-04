Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au așteptat cu sufletul la gura sa afle cine a caștigat amuleta 19 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, oferita de Adrian Mihailescu.

- Telespectatorii Chefi la cuțite au aflat astazi o poveste impresionanta. Concurentul Luca Pintea, cel care a obținut trei cuțite din partea juraților Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu, și-a povestit drama vieții, marturisind cum a ajuns in trecut sa fie consumator de substanțe interzise…

- Sorin Bontea a luat o cazatura urata la Chefi la cuțite. Incidentul s-a petrecut in timp ce faimosul bucatar și colegii sai, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, se luptau pentru o amuleta. Extrem de nervos, acesta a rabufnit și s-a razbunat pe aparatura din bucatarie, dand cu robotul de pamant.…

- Sorin Bontea a dezvaluit la Chefi la cuțite cu ce suma de bani a ramas după ce a câștigat Asia Express 3. Juratul show-ului culinar le-a spus lui Florin Dumitrescu și lui Catalin Scarlatescu adevarul despre premiul de la Asia Express.

- Dupa ce a degustat farfuriile pregatite de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, chef Catalin Petrescu a decis cine primește amuleta 11 din sezonul 9 „Chefi la cuțite”.

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu aduc publicului, in fiecare ediție „Chefi la cuțite”, un show savuros, condimentat cu de toate. Speak s-a strecurat in culise pentru a dezvalui ce se intampla in spatele camerelor, in episodul 10 „Speak @ cuțite”.

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au reintalnit in bucarie pentru a descoperi ce surpriza le-a mai pregatit Gina Pistol, la amuleta 10 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1.

- Maria Luca are 12 ani, este din Rașnov și s-a prezentat in fața juraților de la „ Chefi la cuțite”, sezonul 9 , impecabil. Chiar daca a avut emoții fata și-a adunat forțele și a decis sa pregateasca un desert indian, menit sa surprinda papilele gustative ale celor trei jurați. Maria Luca i-a uimit pe…