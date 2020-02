Narcotic Sound este in culmea fericirii. Artistul se mandrește cu peste un deceniu de la lansarea hit-ului “Mamasita”, care i-a schimbat viața, și le mulțumește fanilor pentru susținerea necondiționata. Marius Mirica, pe numele de scena Narcotic Sound, are cu ce se mandri. Cunoscutul artist a lansat și a produs o mulțime de piese care au “rupt” in topurile de la noi, insa piesa cu care a dat lovitura pe plan personal se numește “Mamasita”. Luna aceasta, se implinesc 10 ani de la lansarea hitului international “Mamasita”, iar pentru a celebra cei 10 ani artistul a lansat un pack de remix-uri, intitulat…