- Scandalul dintre Narcisa Moisa și Yoannes este de neoprit! Artista și tatal copiilor sai, schimb de replici, in direct, la Antena Stars. ”Regina Manelelor” a izbucnit in lacrimi, din nou. De necrezut ce i-a spus Yoannes vedetei.

- ”Regina maneliștilor” a postat pe contul sau personal de Facebook un filmuleț in care iși cere iertare de la soțul sau. Yoannes a anunțat desparțirea lor in numeroase postari, in care explica de ce s-a produs ruptura dintre cei doi.

- Nici n-a trecut prima luna din 2021, ca deja desparțirile in showbiz bat la ușa! De data aceasta trebuie sa va spunem ca ”Regina Maneliștilor”, Narcisa Moisa și Yoannes, partenerul ei de viața au hotarat sa se desparta! Anunțul a fost facut chiar de el in urma cu puțin timp!

- Scandalul dintre Ioana și Ilie Nastase se pare ca face victime, chiar și dupa ce incidentul deja a trecut! Invitata la Xtra Night Show de la Antena Stars pentru a comenta pe baza subiectului, Adriana Bahmuțeanu l-a facut ”moșneag” pe Nick Radoi, implicat și el ca fiind fost iubit al soției tenismentului!…

- Cornel Dinu a explodat in scandalul momentului și s-a intrebat-cand francezii ne fac tigani, nu e rasism?! Ce a mai spus fostul mare international vizavi de cazul Sebastian Colțescu, acuzat de rasism, vedeți un pic mai jos. Cornel Dinu, comantarii acide vizavi de evenimentul starnit de Sebastian Colțescu.…

- Din inregistrarea audio, cel care foloseste replica "ala negru de acolo" pare mai degraba "asistentul" Octavian Sovre, unul dintre colaboratorii lui Hategan la meciurile internationale, potrivit digisport.ro BREAKING NEWS: 161 de romani au murit din cauza COVID-19 și ați peste 7000 s-au infectat …

- Cuvatul ”negru”, folosit de Sebastian Colțescu intr-un meci de Liga Campionilor pentru a-l indica pe un ofocial al Istanbul BB, a creat un imens scandal in fotbalul mondial provocand chiar reacții politice la nivel inalt. Arbitrul roman a fost atacat din toate direcțiile iar UEFA a anunțat o anchta…

- Ciprian Marica nu este de acord cu acuzele de rasism care ii sunt aduse lui Sebastian Coltescu. In opinia fostului jucator din Bundesliga, arbitrul craiovean a gresit in partida PSG – Basaksehir, cand l-a numit pe Pierre Webo „negrul ala”. Dar nu poate fi acuzat ca a avut intentii rasiste. In plus,…