- Nici n-a trecut prima luna din 2021, ca deja desparțirile in showbiz bat la ușa! De data aceasta trebuie sa va spunem ca ”Regina Maneliștilor”, Narcisa Moisa și Yoannes, partenerul ei de viața au hotarat sa se desparta! Anunțul a fost facut chiar de el in urma cu puțin timp!

- In aceasta dupa amiaza, IPS Calinic a postat un mesaj istoric pe contul de Facebook al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, in care pledeaza fara echivoc pentru vaccinare: “Se pune intrebarea, daca ma voi vaccina? Desigur, dupa ce vor fi vaccinați toți cei din prima și a doua urgența. De ce trebuie…

- „Una buna la inceput de an ”mobilizatoare și optimista”, scrie in mesajul de duminica al prefectului județului Braila, Simona Draghincescu. Reprezentanta Guvernului in teritoriu susține ca ii place gluma care circula pe Facebook și care face referire la varsta Reginei Elisabeta a II-a și la noua tulpina…

- Prefectul județului Braila, Simona Draghincescu, a distribuit o postare pe Facebook cu un mesaj pe care il considera mobilizator și optimist. „Daca tulpina din Marea Britanie traiește cat Regina, am...

- Lacrimi și durere pentru familia Denisei Gog, cantareața moarta in accidentul din Timiș! Artista, plansa de familie și prieteni! Ce a aparut pe pagina ei de Facebook? Denisa s-a stins din viața pe loc!

- Cele mai utilizate emoticoane pe Twitter Conform statisticilor din aprilie 2020, cele mai utilizate emoticoane din Twitter sunt 1. Fata cu lacrimi de bucurie 2. Fata care plange in hohote 3. Fata rugatoare 4. Fata care rade cu lacrimi 5. Inima…

- "Dragi prieteni, Da, inregistram cifre ingrijoratoare, iar in tot acest timp inca incercam sa ii convingem pe unii sau pe alții de existența virusului, mai ales pe cei care cred ca din aceasta polemica puncteaza electoral. S-au format tabere și suntem blamați sau aprobați. Sunt dezbateri…