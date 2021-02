Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a declarat ca nu mai e nicio șansa de impacare intre ea și Yoannes, Narcisa Moisa și-a schimbat radical atitudinea. Artista susține ca ea și tatal copilului ei sunt de nedesparțit, iar infidelitatea acestuia a fost o simpla greșeala pe care ea a iertat-o. Cei doi s-au impacat, iar barbatul i-a…

- Narcisa Moisa și Yoannes sunt din nou impreuna! Vestea uluitoare a fost facuta in mod public chiar de cei doi artiști, pe rețelele de socializare. Anunțul i-a bucurat nespus de tare pe fani, avand in vedere faptul ca formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul romanesc. Iata ce declarații…

- Dupa saptamani in care a incercat sa-l recupereze pe tatal copiilor ei, Narcisa Moisa i-a spus adio, iar acum este pregatita sa lase intregul scandal in trecut. Artista a fost invitata in platoul Showbiz Report, unde a vorbit despre situația in care se afla. Aparent, bruneta este hotarata sa-și vada…

- Scandalul dintre Narcisa Moisa și Yoannes este de neoprit! Artista și tatal copiilor sai, schimb de replici, in direct, la Antena Stars. ”Regina Manelelor” a izbucnit in lacrimi, din nou. De necrezut ce i-a spus Yoannes vedetei.

- Narcisa Moisa a ajuns la capatul puterilor! Manelista a izbucnit in lacrimi, in direct la Antena Stars, implorandu-l pe Yoannes sa se intoarca acasa. ”Regina Manelelor” i-a transmis tatalui copiilor sai ca il va aștepta și-o viața, daca va fi nevoie.

- Anul 2021 a inceput cu o mare tragedie in familia unei cunoscute cantarețe de muzica populara de la noi! Vedeta și-a pierdut soțul in urma cu doar cateva ore, iar acum se pregatește de inmormantare! Primele declarații ale acesteia au fost oferite in exclusivitate la Antena Stars!

- Natalia Mateuț e una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la Antena Stars, iar in fiecare seara tanara poate sa fie vazuta alaturi de Andrei Ștefanescu la emisiunea Showbiz Report. Dupa ce iese de pe platoul de filmare, vedeta nu ramane singura, asta pentru ca in direct la Star Matinal a declarat…