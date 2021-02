Stiri pe aceeasi tema

- Cand totul parea a fi roz și bine, Yoannes a anunțat ca se desparte din nou de Narcis Moisa. Acum, o noua veste vine ca un șoc in scandalul momentului! Artistul a plecat din țara dupa desparțirea de ”Regina Manelelor”? Mesajul postat pe rețelele de socializare.

- Tocmai s-a impacat cu Narcisa Moisa, insa Yoannes nu evita sa vorbeasca despre relațiile cu alte femei Așa s-a intamplat și de aceasta data cand Yoannes a fost intrebat despre relația pe care o are cu Cristina Pucean. Declarațiile lui au avut loc la scurt timp dupa impacarea cu Narcisa Moisa.

- Yoannes nu se lasa și o ataca dur pe Narcisa Moisa. Artistul infige și mai tare cuțitul in rana! De necrezut ce a spus despre relația cu ”Regina Manelelor”. A postat totul pe rețelele de socializare.

- Scandalul dintre Narcisa Moisa și Yoannes este de neoprit! Artista și tatal copiilor sai, schimb de replici, in direct, la Antena Stars. ”Regina Manelelor” a izbucnit in lacrimi, din nou. De necrezut ce i-a spus Yoannes vedetei.

- Narcisa Moisa a ajuns la capatul puterilor! Manelista a izbucnit in lacrimi, in direct la Antena Stars, implorandu-l pe Yoannes sa se intoarca acasa. ”Regina Manelelor” i-a transmis tatalui copiilor sai ca il va aștepta și-o viața, daca va fi nevoie.

- La aproape o saptamana de cand s-a desparțit de iubitul ei, Yoannes, Narcisa Moisa inca nu și-a gasit liniștea și il vrea inapoi pe tatal copiilor ei. Celebra manelista și-a strigat durererea la Acces Direct, unde a vorbit despre situația grea in care se afla.

- ”Regina maneliștilor” a postat pe contul sau personal de Facebook un filmuleț in care iși cere iertare de la soțul sau. Yoannes a anunțat desparțirea lor in numeroase postari, in care explica de ce s-a produs ruptura dintre cei doi.

- Dan Petrescu (52 de ani) a fost demis de la CFR Cluj, dupa eșecul din Cupa Romaniei, 0-1 cu Poli Iași. Relația dintre Dan Petrescu și conducerea campioanei Romaniei nu era deloc buna. Tensiunile s-au accentuat in ultima vreme, pe fondul rezultatelor slabe. „Bursucul” și-a anunțat in mai multe randuri…