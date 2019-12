Narcisa Lecusanu, de la handbal la moda! Lanseaza o linie vestimentara!

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, duminica seara, ca marile proiecte in Romania au fost blocate de cei care au condus tara, care au inventat pretexte pentru companii si poate cu unele dintre acestea au avut intelegeri de a obtine bani fara sa construiasca nimic. Orban a fost intrebat, duminica seara,…

- Banca Comerciala Romana (BCR) lanseaza prima emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale din Romania și din Europa Centrala și de Est, in valoare de 600 de milioane de lei, listate la Bursa de Valori București. Obligațiunile au o maturitate la 7 ani și reprezinta cea mai mare emisiune in lei de pe…

- Luna decembrie este despre emoții, zeci de tipuri care ne cuprind instant. Este despre cadouri, despre sarbatori, este despre iubire și veselie sau dans. Loredana suprinde printr-o noua melodie magica. Damdiridam este cadoul muzical al Loredanei luna aceasta. Melodia Damdiridam este compusa de catre…

- Narcisa Lecușanu, expertul GSP.ro pe durata Campionatului Mondial din Japonia, a vorbit despre Ziua Naționala a Romaniei și despre dorul de casa pe care l-a avut cand era jucatoare. Romania intalnește astazi Japonia, liveTEXT pe GSP.ro de la ora 11:00. Meciul se va disputa la Yatsushiro (Japonia).GSP…

- Toate masinile noi care vor fi comercializate in tarile UE incepand cu jumatatea anului 2022 vor fi prevazute cu functii de siguranta sisteme pentru franarea de urgenta, tehnologii de mentinere a directiei, detectoare de somnolenta , conform noilor norme de siguranta rutiera aprobate vineri de statele…

- Norica Nicolai a vorbit in direct la Romania TV despre candidații din turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Politicianul a fost intrebat daca va fi folosita investirea Guvernului drept o moneda de schimb in alegerile prezidențiale, intre turul intai și doi. ”Categoric, dar nu pot sa…

- Uber este cel mai mare serviciu de ride-hailing care activeaza in Romania, iar acesta va primi in curand o serie de imbunatațiri, care vizeaza in special siguranța pasagerilor in timpul calatoriilor. Cea mai vizibila noutate pentru utilizatorii din Romania va fi posibilitatea de a utiliza serviciul…