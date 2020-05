Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu, aproximativ 80% dintre turiștii romani care aveau programata o vacanța pe litoralul nostru nu vor sa renunțe la ea și spun ca la noi se simt in siguranța. Cei mai mulți dintre ei prefera varianta all-inclusive și le cer hotelierilor masuri eficiente impotriva COVID-19, potrivit…

- Turistii romani care merg in vacanta in Grecia vor prezenta dovada unui test negativ pentru COVID-19. Nu este insa vorba despre un "pasaport de sanatate", a spus secretarul de stat in Ministerul Economiei Razvan Parjol. Parjol a spus ca a avut discutii cu ministrii Turismului din Grecia si din Franta,…

- Turiștii care merg pe litoral ar putea fi testați de Covid-19 la intrarea in stațiuni – este o varianta pe care autoritațile constanțene o vor prezenta ministerelor, pana la deschiderea sezonului estival. Prefectul județului Constanța, George Niculescu, a declarat, dupa o intalnire cu patronatele din…

- Conducerea companiei transmite pe aceasta cale sincere condoleanțe familiei greu incercate și ii asiguram de tot sprijinul pentru a merge inainte dupa aceasta pierdere irecuperabila. Fostul nostru coleg a venit ultima oara la fabrica pe 28 martie 2020. Avea 48 de ani. Ca modalitate suplimentara…

- MAE face apel catre turiștii romani din strainatate sa revina acasa in cel mai scurt timp! Ministerul Afacerilor Externe recomanda tuturor cetațenilor romani care se afla ca turiști in strainatate sa depuna demersuri pentru scurtarea șederii și revenirea in țara in cel mai scurt timp, in contextul evoluției…

- MAE, apel la turiștii romani sa revina in țara #Covid-19 Foto: Arhiva. În contextul evoluției la nivel global a infecției cu COVID-19 și a demersurilor întreprinse de alte state în vederea gestionarii și prevenirii raspândirii acesteia, Ministerul Afacerilor Externe recomanda…

- Conducerea societații Piețe, Targuri și Oboare Buzau a decis sa suspende desfașurara talciocului Dragaica in perioada 12 – 31 martie, cu posibilitatea prelungirii, in funcție de evoluție la nivel național a riscului de raspandire a infecției cu coronavirus. Masura a fost luata in contexul prevenirii…

- Charles Michel, presedintele Consiliului European, a anuntat pe Twitter ca in cursul zilei de astazi vor fi examinate masurile recente anuntate de presedintele american Donald Trump cu privire la suspendarea timp de 30 de zile a deplasarilor in SUA din statele incluse in spatiul Schengen, potrivit…