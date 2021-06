Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Birjaru a primit o veste ce a lasat-o masca dupa ce a caștigat sezonul 9 Chefi la cuțite. Femeia a primit o propunere de la Catalin Scarlatescu sa lucreze alaturi de el in restaurantul pe care urmeaza sa il deschida in toamna acestui an, astfel ca prima femeie caștigatoarea a show-ului culinar…

- Veste bomba pentru fanii Chefi la cuțite, dupa ce Narcisa Birjaru a caștigat sezonul 9. Fosta concurenta a lui Catalin Scarlatescu iși dorește un copil cu soțul sau, iar barbatul a confirmat vestea. In cadrul unui interviu acordat recent, Alex Turcitu a spus el și Narcisa vor sa se mute la casa noua…

- Catalin Scarlatescu, jurat la ”Chefi la cuțite” (Antena 1), ne-a vorbit, in exclusivitate, despre Narcisa Birjaru, contestata caștigatoare a premiului de 30.000 de euro, dar și despre planurile de a-și deschide un restaurant, in luna octombrie, unde promite ca va angaja și foști concurenți la celebrul…

- Miercuri, 16 iunie, Chefi la cuțite și-a desemnat caștigatorul sezonului 9. Pentru prima data in noua sezoane o femeie a reușit sa sparga tiparul creat și sa adjudece trofeul cel mare, dupa o lupta la cuțite intr-o finala grea, plina de tensiune. Narcisa Birjaru, din echipa mov condusa de chef Catalin…

- Narcisa Birjaru este prima femeie care a caștigat Chefi la Cuțite. Tanara a avut o reacție surprinzatoare, pentru ca nu se aștepta sa caștige marele premiu. Mesajul lui Catalin Scarlatescu pentru Narcisa Birjaru, caștigatoarea Chefi la cuțite 2021 Catalin Scarlatescu i-a fost mentor Narcisei. Tanara…

- Soțul Narcisei Birjaru de la „Chefi la cuțite” a transmis un mesaj public. E mandru de soția lui, acesta și-a dezvaluit sentimentele de iubire in fața urmaritorilor din mediul onlinec, dupa 10 ani de relație. Narcisa Birjaru e una dintre semifinaliștii „Chefi la cuțite”, sezonul 9 . Show-ul culinar…

- Veste trista pentru fanii Andrei Mihail! Frumoasa concurenta a lui Catalin Scarlatescu a parasit aseara Chefi la cuție, cu un scor de 12 puncte. Ajunsa alaturi de Florin Revesz in fața juraților, din pacate pentru susținatorii sai, blondina nu a trecut mai departe. Imediat dupa eliminare, Andra Mihail…

- Narcisa Birjaru face parte din echipa mov, echipa lui Catalin Scarlatescu de la „Chefi la cuțite”, sezonul 9. Concurenta s-a remarcat cu preparatele ei, dar și cu glumele și felul ei de a fi. Catalin Scarlatescu a vrut neaparat sa o aiba in echipa lui din acest sezon de la „Chefi la cuțite” pe Narcisa…