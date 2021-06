Narcisa Birjaru, tatuaj în cinstea lui Speak și a lui Cătălin Scărlătescu, după ce a câștigat Chefi la cuțite: „Cuvântul e cuvânt” / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Birjaru este caștigatoarea sezonului 9 de la ‘Chefi la cuțite’. Imediat cum trofeul a ajuns in mainile sale adversarii au dat carțile pe fața și au spus ca nu ea merita premiul cel mare. Alți fani ai emisiunii i-au susținut imediat. Soțul bucatarului din echipa lui Catalin Scarlatescu a rupt…

- Chefi la cuțite, sezonul 9, a ajuns la final de drum, iar Narcisa Birjaru a fost cea care a plecat cu premiul in valoare de 30.000 de euro acasa. S-a lasat cu lacrimi și cu urlete de bucurie, dar mai ales, cu laude. Alex Turcitu, soțul concurentei lui Catalin Scarlatescu, a avut o reacție uluitoare…

- Pavel Bartoș a avut o reacție neașteptata in momentul in care s-a aflat ca unul dintre cei trei finaliști de la „Chefi la cuțite” 2021, sezonul 9 este Catalin Amarandei. Prezentatorul de la PRO TV i-a transmis acestuia un mesaj public. Catalin Amarandei din echipa albastra a lui Florin Dumitrescu, Elena…

- Narcisa Birjaru se numara printre semifinalistele competiției Chefi la cuțite, de la Antena 1 și totodata printre preferatele publicului. Dupa ce a trecut mai departe, concurenta lui Catalin Scarlatescu nu a primit aprecieri doar din partea fanilor, ci și din partea soțului sau. Alex i-a facut cea mai…

- Keed a fost eliminat de la „Chefi la cuțite”, din echipa albastra, in ediția din 8 iunie. Chef Florin Dumitrescu a luat o decizie neașteptata, a folosit o amuleta bomba și l-a salvat. Concurenții din echipa albastra a lui Florin Dumitrescu și cei din echipa mov a lui Catalin Scarlatescu s-au duelat…

- Finala de la Chefi la Cuțite se apropie cu pași repezi, iar tensiunea se regasește și in ceea ce privește relațiile dintre concurenți. In aceasta seara, Narcisa Birjaru și Valentina Ionița nu s-au mai putut abține și au dat carțile pe fața. Iata care a fost marul discordiei in echipa mov, condusa de…

- Catalin Scarlatescu e unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți bucatari din Romania. E prezent saptamana de saptamana pe micul ecran, la „Chefi la cuțite”. Intrebat recent daca ar participa la „Asia Express”, acesta a spus rapid NU. Speak a primit de la fanii lui o intrebare. Aceștia erau curioși daca…

- Speak face ce face și iar pregatește cate o rețeta speciala pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Ce surrpiza au gasit jurații in farfurie, in ediția 13 din sezonul 9 „Chefi la cuțite”?