Stiri pe aceeasi tema

- In Finala Chefi la Cutite sezonul 9, pentru titlul de castigator s au luptat in pana noaptea tarziu Narcisa Birjaru, Elena Matei si Catalin Amarandei.Narcisa, concurenta din echipa lui Chef Catalin Scarlatescu, este castigatoarea acestui sezon, fiind cea care intra in posesia sumei de 30.000 de euro.Tanara…

- Catalin Scarlatescu este cel mai mandru mentor in aceasta seara. Narcisa Birjaru, finalista lui, a caștigat sezonul 9 Chefi la cuțite, lucru ce le-au adus amandurora o bucurie imensa in suflet. La scurt timp dupa dezvaluirea verdictului la televizor, celebrul jurat i-a adresat tinerei un mesaj emoționant…

- Narcisa Birjaru este una din cele mai placute concurente de la Chefi la Cuțite 2021. Bucatarul a reușit sa-și intreaca limitele și a parasit bucataria unde lucra pentru experiența vieții sale. Aceasta a ajuns in echipa lui Catalin Scarlatescu și foarte rapid și in inimile celor de acasa. Ce detalii…

- Soțul Narcisei Birjaru de la „Chefi la cuțite” a transmis un mesaj public. E mandru de soția lui, acesta și-a dezvaluit sentimentele de iubire in fața urmaritorilor din mediul onlinec, dupa 10 ani de relație. Narcisa Birjaru e una dintre semifinaliștii „Chefi la cuțite”, sezonul 9 . Show-ul culinar…

- Toata lumea il cunoaște pe celebrul chef Catalin Scarlatescu și ii știe replicile aparent taioase, dar exista o femeie pe care o iubește și care il cunoaște cel mai bine, inclusiv latura lui sensibila. Catalin Scarlatescu a avut parte de o surpriza de proporții in semifinala de la Chefi la Cuțite, cand…

- Ultimul battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” a adus surprize la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Catalin Scarlatescu a intrat in bucatarie, alaturi de cei trei concurenți ai lui: Valentina Ionița, Alexandru Badițoaia și Narcisa Birjaru. Iata ce clipe unice a rememorat juratul!

- Narcisa Birjaru face parte din echipa mov, echipa lui Catalin Scarlatescu de la „Chefi la cuțite”, sezonul 9. Concurenta s-a remarcat cu preparatele ei, dar și cu glumele și felul ei de a fi. Catalin Scarlatescu a vrut neaparat sa o aiba in echipa lui din acest sezon de la „Chefi la cuțite” pe Narcisa…

- Chef Cataalin Scarlatescu a avut ceva emoții in ediția din acaesta seara a show-ului culinar ”Chefi la cuțite”. Echipa juratului a ajuns la duel, dar o parte dintre concurenții sai au reușit sa-l surprinda placut. Cel mai mult a fost impresionat de preparatul Narcisei Birjaru, pe care susține ca o va…