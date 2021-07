Stiri pe aceeasi tema

- Are succes și dupa finala „Chefi la cuțite”. Narcisa Birjaru a caștigat show-ul culinar de la Antena 1 și acum a dezvaluit unde s-a angajat pe perioada verii. Și-a gasit loc de munca chiar la hotelul pe care Cristi Borcea il deține in Olimp, la malul marii. „Dragii mei, de azi va aștept pe toți in stațiunea…

- Narcisa Birjaru are 24 de ani si este prima femeie care castiga marele premiu In valoare de 30.000 de euro de la „Chefi la cutite”, show culinar realizat de Antena 1. Intr-un interviu pentru „Adevarul”, tanara povesteste cum s-a apucat de gatit si in ce fel i s-a schimbat viata dupa aparitia la TV.

- Narcisa Birjaru, in varsta de 24 de ani, este caștigatoarea celui de-al noualea sezon “Chefi la Cuțite”, de la Antena 1. Aceasta a facut parte din echipa lui Catalin Scarlatescu și a reușit pe tot parcursul concursului sa ii impresioneze pe aprigii jurați pana sa ajunga in finala concursului, ba chiar…

- Este fericita caștigatoare a marelui trofeu Chefi la cuțite, sezonul 9, dar mai ales, a premiului in valoare de 30.000 de euro, insa puțini sunt cei care știu cine ce are de gand sa faca Narcisa Birjaru cu banii. In cadrul unui interviu oferit recent, concurenta lui Catalin Scarlatescu a declarat ca…

- Catalin Scarlatescu a facut anunțul mult așteptat despre sezonul 10 din Chefi la cuțite, de pe Antena 1. Celebrul jurat le-a dezvaluit fanilor ca așteapta cu nerabdare noul sezon, dar mai ales, ca-și dorește statuie. Cei din mediul online au reacționat imediat la postarea chef-ului! Catalin Scarlatescu…

- Narcisa Birjaru este prima femeie care a caștigat Chefi la Cuțite. Tanara a avut o reacție surprinzatoare, pentru ca nu se aștepta sa caștige marele premiu. Mesajul lui Catalin Scarlatescu pentru Narcisa Birjaru, caștigatoarea Chefi la cuțite 2021 Catalin Scarlatescu i-a fost mentor Narcisei. Tanara…

- In semifinala emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1, nu doar concurenții au primit mesaje emoționante de la familie și cei dragi, ci și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Narcina Birjaru este una din concurentele cele mai iubite din acest sezon al emisiunii ‘Chefi la cuțite’. Se zvonește ca simpatica ar fi cea care a pus mana pe marele trofeu și premiul in bani oferit de Antena 1. Ce detalii sunt cunoscute despre bucatar? Cine este Narcisa Birjaru? Aceasta ar fi caștigat…