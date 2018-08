Stiri pe aceeasi tema

- In 2017, Romania a avut un pret de 0,03 euro al gazului calculat in kilowatt pe ora, cel mai mic din Uniunea Europeana, arata un raport publicat marti de Eurostat si citat de Mediafax.La polul opus se gasesc Suedia, care a platit 0,11 euro per kWh, Spania, Danemarca, Italia (toate trei cu…

- Date EUROSTAT privind preturile la energie pentru consumatorii casnici România a înregistrat în 2017 cel mai mic pret la gazele naturale destinate consumatorilor casnici din rândul tarilor membre ale UE, conform datelor Oficiului European de Statistica - EUROSTAT publicate…

- Artisti si ansambluri folclorice din Romania si alte opt tari vor participa, in perioada 6 - 8 iulie, la Brasov, la a XII-a editie a Festivalului International de Folclor ''Garofita Pietrei Craiului'', eveniment care promoveaza traditiile si diversitatea culturala, oferind publicului…

- PIB-ul pe cap de locuitor din Romania, la jumatatea celui din Austria. Romania are al patrulea cel mai scazut nivel al consumului pe cap de locuitor din Uniunea Europeana, de 68% din media UE, valori mai scazute fiind inregistrate in Ungaria, Croatia si Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Astfel, consumul…

- Republica Moldova, alaturi de țarile vecine — Romania și Ucraina sunt incluse in top 10 țari cu cea mai rapida scadere a populației, potrivit quartz. In topul țarilor care dispar se regasește: Bulgaria, Letonia, Croația, Lituania, Serbia, Polonia și Ungaria.

- Cele sapte state membre din afara zonei euro care s-au angajat din punct de vedere juridic sa adopte moneda euro, respectiv Romania, Bulgaria, Cehia, Croatia, Ungaria, Polonia si Suedia, prezinta in general o convergenta nominala considerabila, insa niciunul nu indeplineste toate conditiile formale…

- Anul trecut, Romania alerga umar la umar cu Cehia, Portugalia si Grecia in cursa marimii economiei, in grupa 1,2-1,3% din PIB-ul UE 28. In urma cu zece ani, cursa se ducea doar intre Romania si Cehia, o economie mai matura, dar cu o populatie mai mica. Portugalia era in fata, dar nu departe,…