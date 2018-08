Narcis Badic este unul dintre fotbalistii cei mai ghinionisti din lotul Politehnicii Iasi. Jucatorul de banda stanga a suferit in ultimii ani mai multe operatii precum si alte accidentari. "Moda" este prezenta si in 2018. Badic a ratat finalul campionatului trecut, dupa ce a suferit o leziune fibrilara musculara in timpul partidei cu FCSB din etapa a treia a play-off-ului, dar si startul acestui sezon, tot din cauza unei accidentari. Fotbalistul a ex (...)