Stiri pe aceeasi tema

- Ați auzit de „Balada de la Narayama”, plasmuirea literara a japonezului Shichiro Fukazawa? (Editura Univers, 2009, 240 pagini). Exista și ecranizarea romanului, in regia lui Shohei Imamura. Scriitorul imagineaza o comunitate fictiva, un sat izolat de lume, de prin Japonia, in care exista o tradiție…

- Ați auzit de „Balada de la Narayama”, plasmuirea literara a japonezului Shichiro Fukazawa? (Editura Univers, 2009, 240 pagini). Exista și ecranizarea romanului, in regia lui Shohei Imamura. Scriitorul imagineaza o comunitate fictiva, un sat izolat de lume, de prin Japonia, in care exista o tradiție…

- In ciuda restricțiilor impuse de ordonanțele militare referitoare la pandemia cu noul coronavirus, oamenii și natura iși vad de cursul lor. Iar cel mai bun exemplu il gasești in piețe. Pentru ca in toate mediile s-a vorbit de apariția cireșelor, am spus ca ar fi bine sa le vedem cu ochii noștri. Așa…

- Chiar daca situația creata de pandemia COVID-19 , mai ales incepand cu luna martie, a ingreunat accesul la rețete a pacienților monitorizați in cadrul Programelor Naționale de Sanatate, medicii de familie s-au adaptat masurilor și au preluat aceasta sarcina foarte repede. Decontarile pe aceste programe…

- Ați auzit de ,,Balada de la Narayama”, plasmuirea literara a japonezului Shichiro Fukazawa? (Editura Univers, 2009, 240 pagini). Exista și ecranizarea romanului, in regia lui Shohei Imamura. Scriitorul imagineaza o comunitate fictiva, un sat izolat de lume, de prin Japonia, in care exista o tradiție…

- Zilele ploioase au trecut. Deocamdata! De astazi, temperaturile cresc treptat, dar semnificativ, vremea devenind mai calda decat normalul perioadei, cu maxime de 25…29 de grade in 11 mai. Apoi, sunt de asteptat unele oscilatii termice de la o zi la alta, dar cu probabilitate mare ca valorile sa se mentina…

- Infecția COVID-19 poate evolua cu o forma severa de afectare pulmonara la pacienții cu comorbiditați, cancerul fiind una dintre bolile care cresc in mod semnificativ vulnerabilitatea organismului la aceasta infecție virala, arata studiile de specialitate. In plus, accesul pacienților oncologici la tratamentul…

- Ați auzit de ,,Balada de la Narayama”, plasmuirea literara a japonezului Shichiro Fukazawa? (Editura Univers, 2009, 240 pagini). Exista și ecranizarea romanului, in regia lui Shohei Imamura. Scriitorul imagineaza o comunitate fictiva, un sat izolat de lume, de prin Japonia, in care exista o tradiție…