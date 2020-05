Stiri pe aceeasi tema

- Ați auzit de „Balada de la Narayama”, plasmuirea literara a japonezului Shichiro Fukazawa? (Editura Univers, 2009, 240 pagini). Exista și ecranizarea romanului, in regia lui Shohei Imamura. Scriitorul imagineaza o comunitate fictiva, un sat izolat de lume, de prin Japonia, in care exista o tradiție…

- Ați auzit de ,,Balada de la Narayama”, plasmuirea literara a japonezului Shichiro Fukazawa? (Editura Univers, 2009, 240 pagini). Exista și ecranizarea romanului, in regia lui Shohei Imamura. Scriitorul imagineaza o comunitate fictiva, un sat izolat de lume, de prin Japonia, in care exista o tradiție…

- Ați auzit de ,,Balada de la Narayama”, plasmuirea literara a japonezului Shichiro Fukazawa? (Editura Univers, 2009, 240 pagini). Exista și ecranizarea romanului, in regia lui Shohei Imamura. Scriitorul imagineaza o comunitate fictiva, un sat izolat de lume, de prin Japonia, in care exista o tradiție…

- Guvernul Orban I, printre alte idei si propuneri, multe dintre ele ramase in acest stadiu, intentioneaza, daca va mai ramane la Palatul Victoria, indiferent cum se va chema, sa introduca vouchere (tichete) cu sumele care reprezinta alocatia pentru copii, in loc de bani lichizi. Argumentele sunt asezate…

- Primavara le aduce bacauanilor un complex comercial ADAL intinerit, reconfigurat, regandit conform așteptarilor pasionaților de cumparaturi. Astfel, de 1 Martie, Galeriile ADAL, amplasate la etajul II al cunoscutului complex comercial, și-au deschis larg porțile celor in cautarea unor cadouri vestimentare…

- Spitalul “Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși și-a actualizat stocurile de medicamente, materiale sanitare, biocide, dezinfectante și echipamente de protecție pentru o perioada de minim 60 de zile ! O parte dintre acestea au fost deja achiziționate iar o parte sunt in curs de licitație. Refacerea stocurilor…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Bacau le reamintește fermierilor ca este interzisa arderea miriștilor. Interdicția este prevazuta in Regulamentul UE privind finanțarea in agricultura, cat și in legislația naționala privind bunele conditii agricole ale terenurilor. „Este interzisa…

- Sambata 22 februarie 2020 a avut loc in București adunarea anuala a reprezentanților diriginților de șantier reuniți in Colegiul Tehnic al Diriginților de Șantier. Zeci de diriginți de șantier au vorbit despre principalele probleme cu care se confrunta sectorul construcțiilor. Trei principale probleme…