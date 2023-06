Stiri pe aceeasi tema

- Napoli, campioana Italiei, a anunțat ca Rudi Garcia (59 de ani) este noul antrenor al echipei. Francezul i-a luat locul lui Luciano Spaletti, care a decis sa iși ia un an sabatic dupa ce i-a adus lui Napoli al treilea titlu din istoria clubului și primul dupa 33 de ani. Rudi Garcia, noul antrenor al…

- Rudi Garcia (59 de ani) este cel mai nou tehnician cu care președintele Aurelio De Laurentiis a negociat sa devina succesorul lui Luciano Spalletti la Napoli. Cresc șansele ca viitorul antrenor al lui Napoli sa nu fie italian. Aurelio De Laurentiis a negociat deja cu mai multe nume de pe o lunga lista…

- Luciano Spalletti, antrenorul lui Napoli, care a adus titlul in sudul Italiei in acest sezon, nu va mai fi la conducerea noii campioane a Italiei in sezonul urmator, deoarece a cerut sa ia o pauza de un an, a declarat proprietarul clubului.Tehnicianul a condus-o pe Napoli la titlul in Serie A pentru…

- Președintele lui Napoli, Aurelio De Laurentiis, a anunțat ca trebuie sa-și gaseasca un alt antrenor, dupa ce Luciano Spalletti a refuzat prelungirea acordului: „Ii voi mulțumi mereu, insa cand un antrenor iți spune ca s-a incheiat un ciclu al vieții sale, nu poți decat sa-i accepți dorința”. Dupa mai…

- Antrenorul echipei Napoli, Luciano Spalletti, a cerut un "an sabatic", a declarat, duminica seara, patronul campioanei Italiei, Aurelio De Laurentiis, intr-o emisiune televizata, confirmand plecarea foarte probabila a antrenorului, potrivit news.ro."Spalletti este un om liber. Cand cineva vine la…

- Dupa o seceta de 33 de ani, Napoli a redevenit campioana a Italiei. Victor Osimhen este fara indoiala vedeta echipei de pe „San Paolo”, iar de atacantul nigerian se intereseaza marile grupari cu bani de pe Batranul Continent.

- Udinese – Napoli 1-1 | Napoli a devenit matematic campioana Italiei, dup remiza din etapa a 33-a. Trupa lui Luciano Spalletti a obtinut un succes istoric, fiind primul titlu dupa o pauza de 33 de ani. Partida dintre Udinese si Napoli, incheiata cu scorul de 1-1, a fost in format live score, pe AS.ro.…