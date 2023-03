Stiri pe aceeasi tema

- Cele 8 echipe calificate in sferturile Champions League! In urmatoarea etapa a competiției vor merge: Manchester City, Benfica, Real Madrid, AC Milan, Napoli, Chelsea, Inter și Bayern. Astazi s-au aflat numele ultimelor doua echipe calificate in sferturi: Real Madrid și Napoli. Real Madrid a invins-o…

- Victor Osimhen a bifat un record istoric pentru Napoli, dupa ce a marcat și in returul cu Frankfurt, din UEFA Champions League. Atacantul nigerian a deschis scorul in meciul de pe stadionul „Diego Armando Maradona”, in prelungirile primei reprize. Oismhen s-a inalțat și a reluat cu capul superb, fara…

- Napoli, liderul din Serie A, s-a calificat in premiera in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Eintracht Frankfurt cu scorul de 3-0 (1-0), miercuri seara, pe Stadionul ''Diego Maradona''.

- Circa 600 de suporteri ai echipei germane Eintracht Frankfurt au facut prapad inaintea meciului retur cu Napoli din ”optimile” Champions League, provocand haos pe strazi și distrugand tot ceea ce au intalnit in cale. Poliția italiana a trebuit sa intervina in forța pentru a-i potoli pe huliganii nemți,…

- Napoli și Eintracht Frankfurt (2-0 in tur) se intalnesc azi, de la 22:00, in returul optimilor de finala din Champions League. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 2, Orange Sport 2 și Digi Sport 2. ...

- Manchester City – RB Leipzig 7-0 și FC Porto – Inter 0-0 au fost meciurile din returul optimilor Champions League. Au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Manchester City si Inter s-au calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Manchester City a dat de pamant cu Leipzig, dupa…

- Napoli joaca in deplasare, pe terenul celor de la Empoli, intr-o partida constand in runda cu numarul 24 din Serie A. Meciul va fi live pe GSP.ro și transmis la TV pe Digi Sport 4 și Prima Sport 3. Napoletanii vin dupa o victorie, scor 2-0, pe terenul celor de la Eintracht Frankfurt, in manșa tur a…

- Villarreal – Barcelona 0-1. Pedri a fost eroul catalanilor in meciul din etapa a 21-a din La Liga, cu golul marcat in minutul 18. A fost spectacol și in Serie A, acolo unde Napoli continua cursa pentru cel de-al 3-lea titlu de campioana din istoria clubului. Jucatorii lui Luciano Spalletti au facut…