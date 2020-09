Napoli: Roman identificat in trafic cu un pistol semiautomat

NAPOLI - Ieri dupa-amiaza, agenții Comisariatului Chiaiano, in timpul serviciului de control teritorial, au oprit un barbat pe scuter in via Mandracchio. Polițiștii l-au gasit in posesia unui pistol semiautomat cu numar de serie abrazat complet cu magazie cu 5 cartușe cal.9; in plus, aproximativ 6 kg au fost ridicate din casa. de tutunuri straine prelucrate.