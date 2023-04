Stiri pe aceeasi tema

- Galeria celor de la UTA a pregatit o scenografie speciala la „sfertul” de Cupa Romaniei cu FCU Craiova. Aproximativ 5.000 de suporteri aradeni au infruntat vremea mohorota pentru a-și susține echipa in drumul spre semifinalale Cupei Romaniei. In peluza a fost afișata o scenografie deosebita. ...

- FOTO: Optimum Alba Iulia, calificare dramatica, la penalty-uri, in Cupa Romaniei, cu „U” Cluj | Portarul Razvan Cutean a parat doua execuții Pe de alta parte, sambata, 1 aprilie, in primul tur al Cupei Romaniei, Optimum Alba Iulia a eliminat “U” Cluj, la Galtiu, un meci care se va juca și in deschiderea…

- FCU Craiova a ratat doua șanse mari de a se califica in play-off. Oltenii s-au inecat la mal: 0-1 cu Hermannstadt, la Sibiu, și 0-4 cu Sepsi, in „finala de coșmar”, disputata joi, 16 martie, la Sfantu Gheorghe. Dupa prestația catastrofala a portarului Ionuț Gurau (23 de ani) din meciul cu Sepsi, Nicolo…

- La treaba in acest sfarsit de saptamana vor fi voleibalistii de la SCMU Craiova, care se pregatesc de participarea la Final Four-ul Cupei Romaniei de la Brasov. Formatia pregatita de Dan Pascu este nevoita sa se dueleze cu Steaua Bucuresti pentru un loc in marea finala de duminica (ora 17.00), iar misiunea…

- Antrenorul formatiei FCU Craiova, Nicolo Napoli, s-a declarat dezamagit de prestatia echipei sale din partida cu Hermannstadt. Tehnicianul italian sper sa regleze jocul pana joi, cand va avea loc „finala“ pentru play-off, contra covasnenilor de la Sepsi, la Sf. Gheorghe. „Nu am facut un meci bun. Am…

- Mijlocasul formatiei FCU Craiova , Vlad Achim, s-a aratat bucuros pentru victoria obtinuta cu FC Voluntari si a subliniat ca spera la accederea in play-off. „Suntem o echipa puternica si o aratam pe teren. Chiar daca am inceput prost am intrat montati dupa pauza si am aratat ca suntem o nuca tare. Incercam…

- In primul tur al Cupei Romaniei la handbal masculin, CSU din Suceava a jucat pe terenul formației U Cluj, la mijlocul acestei saptamani. Inceputul disputei cu ambițioasa formație ardeleana a fost unul deosebit de echilibrat, insa pe parcurs, gazdele au facut greșeala sa se puna pe ”alergare” cu formația…