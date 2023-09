Stiri pe aceeasi tema

- Ingrijorarea crește cu privire la riscul unei erupții pe o zona vulcanica intinsa din apropiere de Napoli, dupa ce zona a fost lovita de cel mai puternic cutremur din ultimii 40 de ani. Activitatea seismica de pe Campi Flegrei, o constelație de cratere vulcanice antice, s-a intensificat in ultimul an…

- Peste 2.000 de morti si 2.000 de raniti. Acesta este bilantul infiorator al cutremurului devastator din Maroc petrecut vineri noaptea. Seismul, de 6,8 grade pe Richter s-a produs la 71 km sud-vest de Marrakech, in Muntii Atlas. Ministerul de Interne din Maroc a anuntat sambata seara un nou bilant: …

- Un roman a furat branza de 133 de euro, dintr-un magazin in Carrefour din Italia si l-a batut pe agentul de paza care l-a prins in flagrant. Romanul de 57 de ani a fost retinut in Italia, dupa ce a furat branza in valoare de 133 de euro si l-a batut pe paznicul care l-a […] The post Din seria ce mai…

- Fostul ministru de finanțe, Darius Valcov, condamnat in dosarul tablourilor la 6 ani de inchisoare, va ajunge in Romania din Italia in jurul orei 16.00 cu o cursa de linie, potrivit unor surse judiciare. Curtea de Apel din Napoli a decis luna trecuta ca Valcov sa fie predat Romaniei. Ministrul Justitiei,…

- Curtea Suprema de Casație a Italiei a respins ca inadmisibil recursul lui Darius Valcov, astfel ca a ramas definitiva hotararea Curții de Apel din Napoli prin care s-a dispus predarea fostului ministru autoritaților romane, spune, marți, ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Alina Gorghiu, ministrul Justiției,…

- Un numar de 99 de centre sociale au fost inchise ori au activitatea suspendata, in urma verificarilor efectuate in perioada 10-19 iulie 2023 de echipe mixte de control. Conform datelor ANPIS, cele mai multe dintre aceste centre sunt in municipiul Bucuresti – 44, respectiv, 11 in sectorul 1, noua in…

- Un incendiu a izbucnit, marți dupa-amiaza, la marginea Capitalei. Arde vegetația pe un camp intre localitațile Bragadiru și Magurele, din județul Ilfov. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetație produs intre localitațile Bragadiru și Magurele din jud. Ilfov. Incendiul se manifesta pe…