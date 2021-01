Stiri pe aceeasi tema

- UTA primește vizita celor de la Dinamo intr-un meci contand pentru etapa cu numarul 20 din Liga 1. Partida va incepe la ora 20:45 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Click AICI pentru rezultatele și programul etapei…

- Roberto D'Aversa l-a inclus pe Dennis Man in lotul de 24 al ”cruciaților” pentru meciul de maine cu Napoli (ora 19:00). Valentin Mihaila este și el Astazi, la nici 24 de ore dupa ce Dennis Man a semnat cu Parma, antrenorul echipei emiliene l-a convocat pentru urmatorul meci din Serie A. Debutul era…

- CS Universitatea Craiova și FC Argeș se intalnesc astazi, de la ora 20:00, in primul meci al rundei cu numarul 20 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. ...

- Chindia Targoviște și Academica Clinceni se intalnesc vineri, de la ora 17:00, in etapa cu numarul 18 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei cu numarul 18 din Liga 1 Chindia Targoviște -…

- AC Milan, liderul din Serie A, și campioana en-titre Juventus se intalnesc in aceasta seara, de la ora 21:45, in derby-ul etpaei #16 din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport și TV Telekom Sport. AC Milan e, fara indoiala, marea surpriza a sezonului in Serie A. „Diavolii”…

- Dinamo și Viitorul se intalnesc in acesta seara, de la ora 20:45, in capul de afiș al șaisprezecimilor de finala din Cupa Romaniei. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport +, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. Cu moralul la pamant din cauza situației din…

- Napoli și AC Milan se infrunta de la ora 21:45 in capul de afiș al rundei cu numarul 8 din Serie A. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 2, Telekom Sport 2 și Look Sport. Ciprian Tatarușanu este rezerva la Milan. Programul + rezultatele etapei #8 din…

- Valencia și Real Madrid se intalnesc in aceasta seara, intr-un meci contand pentru etapa #9 din campionatul Spaniei. Partida va incepe la ora 22:00 și va putea fi urmarita in format liveTEXT, FOTO și VIDEO pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport. ...