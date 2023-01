Stiri pe aceeasi tema

- Napoli - Juventus, meci contand pentru etapa a 18-a din campionatul Italiei, este programat, vineri, 13 ianuarie, de la ora 21:45, pe San Paolo, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- A avut loc un omagiu ravașitor pentru legendarul Gianluca Vialli, inainte de Juventus – Udinese. Au fost momente emoționante pe stadionul „Batranei Doamne”, inaintea meciului din etapa a 17-a din Serie A. Gianluca Vialli s-a stins din viața la varsta de 58 de ani și a indurerat lumea fotbalului. Omagiu…

- Dennis Man poate ajunge la AC Milan din ianuarie. Paolo Maldini, directorul tehnic al milanezilor, a luat deja legatura cu cei de la Parma. Internaționalul roman a avut un sezon foarte bun pana acum in Serie B, iar rossonerii l-au trecut pe lista posibilelor transferuri. Chiar daca s-a adaptat mai greu…

- Tragedie in lumea fotbalului, in ziua de Craciun! Fabian O’Neill s-a stins din viața, la 49 de ani. Fostul mijlocaș de la Juventus a decedat la spitalul Medica Uruguaya, din Montevideo. O’Neill era internat la terapie intensiva de cateva zile. Tragedie in lumea fotbalului, in ziua de Craciun! Fabian…

- Paul Pogba a oferit dezvaluiri despre momentul in care s-a certat cu Jose Mourinho. Mijlocașul, care in prezent evolueaza pentru Juventus, a declarat ca disputa cu tehnicianul portughez a fost una extrem de tensionata. Paul Pogba a fost antrenat de Jose Mourinho la Manchester United. Cei doi au avut…

- Radu Dragușin a facut dezvaluiri despre caracterul lui Cristiano Ronaldo, care i-a fost coleg la Juventus. In prezent, Radu Dragușin este imprumutat de Juventus, in Serie B, la Genoa. Imprumutul acestuia urmeaza sa expire in vara lui 2023. Radu Dragușin, dezvaluiri despre caracterul lui Cristiano Ronaldo…

- Walter Zenga a reactionat imediat, la aflarea vestii ca Sinisa Mihajlovic a murit. Tehnicianul italian a transmis un mesaj emotionant, dupa moartea tragica a sarbului. Sinisa Mihajlovic a decedat la 53 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu leucemia. Fostul mare fotbalist, care a scris istorie in Serie…

- Olimpiu Moruțan a marcat din nou pentru Pisa, dupa doua luni de pauza. Internaționalul roman a fost titular la formația de Serie B alaturi de alt „tricolor”, Marius Marin, dar și alaturi de Artur Ionița, jucator care are cetațenie romana, dar evolueaza pentru Republica Moldova. Olimpiu Moruțan a deschis…