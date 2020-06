Armata italiana a fost trimisa joi pentru a inchide si securiza o ‘zona rosie’ de langa Napoli, unde in jur de 50 de rezidenti straini infectati cu noul coronavirus au incercat sa fuga din carantina fortata, au relatat mass-media din Italia, potrivit AFP, transmite Agerpres. Deși in comunitate locuiesc și 14 romani, MAE susține ca […] The post Napoli: Armata, chemata sa țina in carantina o comunitate de bulgari infectata cu SARS-CoV-2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .