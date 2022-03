Stiri pe aceeasi tema

- AC Milan a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul cu Udinese, grupare aflata in lupta pentru evitarea retrogradarii. Confruntarea de pe San Siro a facut parte din etapa cu numarul XXVII din Serie A.

- Napoli continua lupta pentru titlu in Serie A! "Gli Azzurrii" s-au apropiat la doua puncte de liderul AC Milan, dupa remiza obținuta in meciul jucat in deplasare cu Cagliari din cadrul etapei a 26-a a campionatului Italiei.

- AC Milan a terminat la egalitate meciul din deplasare cu Salernitana, ultima clasata din Serie A, scor 2-2, și a ratat șansa de a se distanța la 4 puncte de Inter, care are și doua meciuri mai puțin jucate. Deși inițial parea o formalitate, avand in vedere ca a fost un duel intre prima și ultima clasata,…

- Inter și AC Milan se infrunta azi, de la ora 19:00, in Derby della Madonnina. Partida din etapa a 24-a din Serie A va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport, LookSport+ și DigiSport 1. ...

- Dupa 70 de minute, AS Roma conducea cu 3-1 în fața echipei Juventus, dar torinezii au revenit incredibil și au obținut o victorie foarte importanta în Serie A, în deplasare, scor 4-3.Pentru Juventus au marcat Dybala '18, Locatelli '70, Kulusevski '74 si De Sciglio '77.Golurile…

- Campionatele, cupele, dar și turneele internaționale vin cu cele mai mari cote din lume la Mozzart Bet! Inter – Lazio (ora 21:45) cota 1.48 Unul dintre derby-urile etapei din Serie A aduce fața in fața doua echipe extrem de ofensive și spectaculoase, iar Inter pornește cu prima șansa. Echipa pregatita…

- Cu cinci victorii la rand, campioana Inter a recuperat handicapul de 7 puncte fața de AC Milan și Napoli și comanda singura Serie A, avand un atac și alte statistici formidabile. Inter rezista pe doua fronturi. Calificata in „optimile” Ligii, campioana Italiei inșira victimele in Serie A, legand cu…