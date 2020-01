Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Sassuolo a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Torino, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Italiei, in care a revenit de la 0-1 potrivit news.ro.Pentru Torino a inscris un jucator al gazdelor, Locatelli, in minutul 20, in propria poarta. Sassuolo…

- Formatia Lazio Roma, cu Stefan Radu integralist, a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Napoli, intr-un meci din etapa a XIX-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro.Golul a fost marcat de Immobile, in minutul 82. Citește și: USR face o oferta Guvernului! Cum…

- Fiorentina a fost învinsa categoric de AS Roma, scor 4-1, pe Artemio Franchi, în etapa a 17-a din Serie A. Echipa lui Vincenzo Montella nu a mai câștigat în campionat de la finalul lunii octombrie, ajungând la șapte runde consecutive fara victorie. Pentru AS Roma…

- Inter a încheiat la egalitate partida cu Fiorentina, pe Stadio Artemio Franchi, scor 1-1, în etapa a 16-a din Serie A. În urma acestui rezultat, echipa lui Antonio Conte a pierdut primul loc în clasament, noul lider fiind Juventus.Pentru Inter a marcat Borja Valero, în…

- Juventus Torino si Atalanta se intalnesc sambata pentru a 21-a oara in prima liga din Italia. Daca echipa campioana este de neoprit in Serie A , adversarii din acest weekend continua sa se bata de la egal la egal cu marile puteri din liga italiana. Torinezii au inregistrat nu mai putin de opt victorii…

- ​Lazio a plecat cu toate punctele de pe San Siro, dupa ce a învins-o pe AC Milan, scor 2-1, într-o partida din etapa a 11-a din Serie A. Romanii au înscris golul victoriei în minutul 83, prin Correa. Golurile învingatorilor au fost marcate de Immobile 25' si…

- Juventus s-a impus cu 1-0 în Derby della Mole, împotriva rivalei din Torino, în etapa a 11-a din Serie A și a revenit pe prima poziție a clasamentului (a trecut din nou peste Inter).Matthijs de Ligt a înscris singurul gol al partidei în minutul 70. Vezi aici prima…

- Echipa AS Roma a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formatia SSC Napoli, sambata, in primul meci al etapei a 11-a a campionatului de fotbal al Italiei. Golurile au fost marcate de Nicolo Zaniolo (19) si Jordan Veretout (55 - penalty) pentru invingatori, respectiv Arkadiusz Milik…