Napoleon divorțează de Joséphine Poate ca era din cauza ca ea cumparase 524 de perechi de pantofi numai in acel an. Sau poate din cauza ca ea avea 46 de ani, in timp ce el avea numai 40 și se gandea ca exista o prințesa austriaca de vreo 18, disponibila. Sau poate ca adevaratul motiv era ca Josephine nu-i […] The post Napoleon divorțeaza de Josephine first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Militarii Garzii de Intervenție Gura Humorului au intervenit cu doua autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la cladirea primariei din localitatea Manastirea Humorului, informeaza ISU Suceava. La sosirea echipajelor, ardea podul din lemn și un perete al centralei…

- In județul Suceava nu au aparut scandaluri din cauza testelor de saliva pentru elevi. Profesorul Ciprian Anton, unul dintre cei doi adjuncți ai Inspectoratului Școlar Suceava, a declarat, la Radio Top: „Modul de utilizare a testelor este foarte, foarte simplu. Ar fi culmea sa existe conflicte legate…

- Se știe ca una din marile probleme ale acestui an au fost atacurile urșilor in gospodariile populației. La aceasta data atacurile de urs asupra animalelor domestice s-au redus. In schimb aceste atacuri s-au mutat asupra cervidelor și asupra mistreților. Incepand cu data de 1 noiembrie Direcția Silvica…

- Celebra cantareața canadiana Celine Dion a ajuns sa cantareasca numai 40 de kilograme, potrivit click.ro. Vedeta in varsta de 50 de ani a ajuns sa arate ingrijorator. Sunt mari temeri privitoare la starea sa de sanatate. Diva sufera de degenerescența musculara (afecțiuna rara ereditara, caracterizata…

- Starea de sanatate a Oanei Lis s-a inrautațit, așa ca a fost nevoita sa se interneze și ea in spital. Vineri seara, soțul ei, Viorel Lis, a fost oprit la Institutul „Matei Balș”, din București. Amandoi sunt infectați cu virusul Sars-Cov-2. Click! a aflat in ce stare se afla cei doi, la acesta ora. Starea…

- In aceasta zi a anului 1812, ultimii 90 000 de oameni ramași din marea armata a lui Napoleon s-au repliat in afara Moscovei, pentru a incepe cea mai faimoasa retragere din istoria militara. Cu 35 de zile in urma, Napoleon și armata sa ajunsesera, in sfarșit, la periferia capitalei ruse, dupa 12 saptamani…

- La nivelul județului Suceava se afla in carantina 3.355 persoane din care 129 intrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, in izolare, in afara celor aflate in spital se afla 3.316 persoane, din care 373 intrate in ultimele 24 de ore. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale,…

- Era in ziua de 13 Vendemiaire, anul IV, conform calendarului republican francez. Ludovic al XVI-lea și Robespierre fusesera ghilotinați, dar monarhiștii duri și revoluționarii fanatici inca umblau pe strazile din Paris. Agitatorii regaliști, in mod bizar susținuți de catre dușmanii lor anteriori de…