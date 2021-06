Naomi Osaka, locul 2 WTA, s-a retras de la Roland Garros. Jucatoarea de tenis acuza probleme de anxietate. Aceasta a spus ca nu vrea sa participe la conferințele de presa care pun presiune mare pe jucatori in timpul turneului de tenis. Jucatoarea de tenis s-a retras de la turneul de Mare Șlem de la Roland Garros, dupa ce a invocat probleme de anxietate și depresie. Ana Bogdan se califica in runda a treia. „Nu am dorit niciodata sa fiu un motiv de distragere si recunosc ca nu e cel mai potrivit moment, iar mesajul meu ar fi putut fi mai clar. Insa, ce e cel mai important, nu as trivializa niciodata…