Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 19 WTA si cap de serie numarul 20, a castigat, sambata, turneul US Open, invingand-o in finala pe americanca Serena Williams, locul 26 WTA si cap de serie numarul 17, scor 6-2, 6-4, informeaza news.ro.Osaka s-a impus intr-o ora si 19 minute. In…

- US OPEN 2018. Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, ajunsa in prima sa finala de Mare Slem, a declarat, joi, dupa victoria din semifinale la US Open, ca se simte intr-o situatie ''ireala'', deoarece a visat dintotdeauna sa joace o finala de Mare Slem contra

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fost lider mondial, si japoneza Naomi Osaka vor juca finala turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa victoriile clare obtinute, joi, in semifinale, la...

- Finala feminina de la US Open 2018 s-a stabilit in noaptea de joi spre vineri. Finala feminina de la US Open le va aduce fata in fata pe Serena Williams (36 ani - cea mai varstnica finalista din istoria US Open-ului) si pe Naomi Osaka (20 ani - prima finalista data de Japonia, cea mai tanara finalista…

- Jucatoarea japoneza, Naomi Osaka, a trecut in sferturile US Open de ucrainianca Lesia Tsurenko, scor 6-1, 6-1, și a devenit prima jucatoare din Japonia care a reușit performanța de a ajunge in semifinalele unui turneu de Grand Slam dupa mai mult de 20 de ani, dupa ce Kimiko Date s-a calificat in semifinale…

- Locul 14 WTA, Madison Keys nu a avut mari batai de cap impotriva Carlei Suarez Navarro, americanca impunandu-se in doua seturi, scor 6-4, 6-3. In acest moment știm tabloul complet al semifinalelor de la US Open: Keys vs Naomi Osaka și Serena Williams vs Anastasija Sevastova.

- Simona Halep a parasit turneul de la Wimbledon dupa doar doua victorii. Campioana de la Roland Garros nu a parasit insa pozițiile de lider in clasamentele WTA date publicitații la finalul turneului de Grand Slam de la ”All England Club”.

- Doar zece zile ne mai despart de urmatorul turneu de Grand Slam al anului, Wimbledon (2 iulie - 15 iulie). Garbine Muguruza, campioana de anul trecut, e pregatita sa-și apere titlul, dar știe ca presiunea va fi una enorma, mai ales ca in competiție se va afla și Serena Williams, caștigatoare de șapte…