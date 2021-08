Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile pentru US Open 2021 au intrat pe ultima suta de metri, iar turneul WTA Cincinnati poate primi titlul de cea mai disputata competiție a acestui sezon. Daca la alte turnee multe jucatoare de top au spus "pas", pe cimentul american vom avea nu mai puțin de 19 dintre cele mai bune 20 de jucatoare…

- ​Simona Halep a fost nevoita sa renunțe la cele mai importante obiective ale sezonului (Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice), dupa abandonul de la Roma cauzat de o accidentare la gamba. Dupa finala de la All England Club, antrenorul Darren Cahill a anunțat când va reveni românca…

- Absenta de la Wimbledon, Naomi Osaka va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde spera sa fie în forma maxima. În centrul unui scandal amplu ca urmare a refuzului de a participa la conferințele de presa de la Roland Garros, nipona a anunțat ca nu va mai boicota întâlnirile…

- Naomi Osaka (23 de ani, 2 WTA) a luat decizia de a se retrage de la Wimbledon 2021, turneu care se va desfașura in perioada 28 iunie - 11 iulie. „Naomi nu va juca la Wimbledon in acest an. Va petrece o perioada de timp alaturi de familia și de prietenii ei. Va fi insa pregatita pentru Jocurile Olimpice,…

- Viorica de la Clejani a avut o reacție furibunda la adresa jurnaliștilor in urma cu puțin timp! Artista a avut o ieșire nervoasa chiar in timp ce se afla pe strada, amenințand și gesticuland. Cantareața și-a ieșit din minți dupa ce a fost intrebata despre scandalul in care a fost implicat fiul ei, Fulgy.

- Dupa ce s-a retras de la Roland Garros, Naomi Osaka (2 WTA) a renunțat și la turneul de la Berlin (de categorie WTA 500), care va avea loc în prima saptamâna a sezonului pe iarba (14 - 20 iunie).Aceasta retragere pune sub semnul întrebarii participarea niponei la Wimbledon (28…

- Jucatoarea japoneza Naomi Osaka, lcoul 2 WTA, s-a retras de la turneul de la Berlin, programat intre 14 si 20 iunie, in prima saptamana a sezonului pe iarba care culmineaza cu grand slam-ul de la Wimbledon, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro. Aceasta retragere pune sub semnul intrebarii…

- Japoneza de 23 de ani a socat lumea tenisului, anuntand ca se retrage de la French Open, in plin turneu. Putini stiu insa ca, pana la aceasta cadere nervoasa, ea a suferit toata viata ei, din cauza timiditatii.