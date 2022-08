Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat in turul al doilea al turneului de la Toronto! Simona Halep, dubla campioana, a cedat doar doua game-uri in fața Donnei Vekic in primul tur al Openului Bancii Naționale. Cap de serie numarul 15, sportiva romana nu a pierdut timpul, invingand-o pe Donna Vekic cu 6-0, 6-2. Meciul…

- Casa Alba l-a convocat, joi, pe ambasadorul Chinei in SUA pentru a condamna actiunile Beijingului impotriva Taiwanului si pentru a reitera faptul ca Statele Unite nu vor o criza in regiune, dupa ce vizita pe insula a presedintei Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi a escaladat tensiunile in stramtoarea…

- Astazi e o zi mare pentru Denisa Filcea și pentru Flick. Cei doi iși sarbatoresc fiica, pe micuța Eva Maria, care a venit pe lume in urma cu o luna. Soția prezentatorului a publicat un mesaj emoționant insoțit de o imagine cu cea mica.

- David Popovici este noul fenomen al inotului mondial, la doar 17 ani, dupa ce a cucerit doua medalii de aur in probele de 100 și 200 m liber la Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta. Romanul a uimit pe toata lumea și a primit sute de mesaje de felicitare. Unul dintre mesaje scris miercuri seara…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a transmis o serie de avertizari și recomandari romanilor pentru perioada urmatoare. Controale ANPC intr-un centru compercial cunoscut din București.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca ar trebui plafonat prețul carburanților și-i cere o soluție ministrului Energiei, in acest sens. In caz contrar, social-democrații susțin ca vor prezenta soluțiile proprii. „Parerea mea este ca trebuie plafonat prețul, cu o marja de profit”, a spus Ciolacu,…

- REȘIȚA – Care sunt etapele care urmeaza sa schimbe la fața platforma Mociur intr-un pol de dezvoltare al Reșiței? Aflam din proiectul Nhood pentru municipiul de pe malurile Barzavei! Ce se mai intampla in culisele proiectului de dezvoltare de pe platforma Mociur? Așa cum preciza Tatian Diaconu, CEO…

- Antonina Samoilova are 33 de ani. De curand, a reușit sa urce pe cel mai faimos varf montan din lume. Ea spera ca misiunea sa ridice moralul ucrainenilor și al președintelui Volodimir Zelenski, in timp ce Rusia continua sa-i bombardeze țara.Tatal și fratele ei au ramas in Ucraina, unde lupta impotriva…