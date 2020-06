Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka s-a alatura sportivilor din intreaga lume care au reactionat dupa moartea lui George Floyd, barbatul afro-american de 46 de ani ucis de un politist, la Minneapolis, informeaza Reuters, potrivit news.ro.Ea a distribuit pe Twitter mesajul "Vine un moment…

- Beyonce le-a cerut autoritatilor, intr-un mesaj video pe Instagram, sa ii faca dreptate lui George Floyd, dupa ce barbatul a murit in timpul arestarii din fata unui magazin din Minneapolis, scrie Mediafax."Cu totii am fost martori la crima facuta de politisti in plina zi. Suntem extrem de tristi si…

- Armata SUA poate fi mobilizata rapid in orasul Minneapolis, pentru restabilirea ordinii publice in contextul protestelor violente izbucnite dupa moartea unui barbat de culoare in timp ce era imobilizat de politie.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza devenita virala: Cat a scos Ludovic…

- Politistul Derek Chauvin, din Minneapolis, a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP. Cei patru politisti implicati in incident au fost destituiti. „Politistul…

- Un reporter al CNN si echipa sa de productie au fost eliberati de politie la mai putin de doua ore dupa ce au fost arestati vineri dimineata la Minneapolis, in timp ce transmiteau in direct de la protestele prilejuite de moartea lui George Floyd, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Corespondentul…

- Fostul politist Derek Chauvin din Minneapolis a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Politistul Derek Chauvin din Minneapolis a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP. Comisarul John Harrington, din cadrul Departamentului de…

- Moartea unui barbat de culoare american, George Floyd - neinarmat - in urma unei arestari ”in forta” a declansat un val de furie la Minneapolis, unde familia victimei denunta o folosire ”excesiva si inumana” a fortei si rasismul politiei in acest oras din Minnesota, in nordul Statelor Unite, relateaza…