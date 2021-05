Stiri pe aceeasi tema

- Naomi Osaka (23 de ani, 2 WTA) a invins-o pe Patricia Țig (26 de ani, 63 WTA), 6-4, 7-6(4), in primul tur de la Roland Garros 2021. scor 4-6, 6-7 (4-7). Nipona nu s-a prezentat la conferința de presa, a fost amendata și risca excluderea din turneu. Naomi Osaka a anunțat din timp ca nu va participa…

- Aventura Irinei Begu s-a încheiat rapid la turneul WTA 1000 de la Dubai, sportiva noastra fiind învinsa, scor 6-3, 7-5, de Garbine Muguruza, în primul tur.Se actualizeaza.Meciul a durat o ora și 37 de minute.Pentru prezenta pe tabloul principal, Begu va primi…

- România are patru reprezentante pe tabloul principal de la Dubai, turneu WTA de categorie 1000. Irina Begu și Ana Bogdan (venite din calificari) și-au aflat, duminica, adversarele din runda inaugurala, cele doua sportive urmând sa aiba parte de meciuri dificile. Astfel, Irina Begu…