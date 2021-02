Stiri pe aceeasi tema

- Japoneza Naomi Osaka (23 de ani, 3 WTA la startul turneului) a triumfat la la Australian Open, 6-4, 6-3, dupa ce a invins-o in finala pe americanca Jennifer Brady (25 de ani, 24 WTA). Dupa al patrulea turneu Grand Slam caștigat in cariera, Naomi Osaka va fi de luni pe locul 2 WTA, urmand sa o depașeasca…

- Naomi Osaka a intrat în clubul select al jucatoarelor care au câștigat 4 titluri de Grand Slam în cariera, nipona impunându-se pentru a doua oara la Australian Open. La finalul partidei de pe Rod Laver Arena, asiatica a avut și o dedicație de facut. Prin succesul de sâmbata,…

- Naomi Osaka se afla la o singura victorie distanța de cel de-al patrulea titlu de Grand Slam, nipona întâlnind-o în finala de la Australian Open pe Jennifer Brady. În cazul unui succes, eleva lui Wim Fissette îi poate lua Simonei Halep locul 2 din ierarhia mondiala. Meciul…

- Sportiva in varsta de 23 de ani din Japonia va juca in finala primului mare Grand Slam al anului impotriva americancei Jennifer Brady, locul 24 in clasamentul WTA. Dupa terminarea partidei, Serena Williams a generat o adevarata controversa in randul iubitorilor de tenis, prin modul in care e ales sa…

- Ashleigh Barty nu a putut face pasul spre semifinalele de la Australian Open cu toate ca a câștigat de-o maniera categorica primul set, scor 6-1. Karolina Muchova a apelat la un time-out medical în prima parte a setului al doilea, iar de acolo soarta meciului s-a schimbat.Barty vs Muchova…

- Serena Williams este în semifinale la Australian Open, victoria cu Simona Halep venind dupa o partida în care americanca a jucat perfect din punct de vedere tactic (6-3, 6-3). La finalul duelului de pe Rod Laver Arena, Serena a explicat unde s-a facut diferența în meciul de marți.…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep a bifat, duminica, 14 februarie, la Melbourne, victoria sa cu numarul 100 in turneele de Grand Slam. Ea a invins-o, in trei seturi, scor 3-6, 6-1, 6-4, pe poloneza Iga Swiatek, in optimile Australian Open. A doua jucatoare a lumii, Simona Halep contabilizeaza…

- Simona Halep a facut pasul spre optimile turneului "Gippsland Trophy", numarul doi mondial trecând de Anastacia Potapova (101 WTA). La finalul partidei de luni, Simona a precizat ce a mulțumit-o dupa succesul de luni. Ce a spus Simona Halep "E frumos sa fiu din nou…