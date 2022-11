Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden și al Chinei, Xi Jinping, au avut, luni, o intalnire fața in fața mult așteptata, in cadrul careia liderul de la Casa Alba i-a spus omologului sau chinez ca spera sa evite un „conflict” intre Beijing și Washington. Dupa o strangere de mana intre cei doi lideri, Joe Biden…

- Discursul presedintelui american la summitul pentru schimbari climatice din Egipt a fost tulburat de un grup de protestatari. Liderul de la Casa Alba nu s-a oprit insa si a continuat spunand, printre altele, ca Statele Unite se vor achita de partea ce le revine pentru a evita iadul climatic.

- Presedintele american Joe Biden nu are "nicio intentie" sa participe la vreo intalnire bilaterala cu Vladimir Putin la summitul G20 la care cei doi lideri urmeaza sa ia parte in noiembrie, pe Insula Bali, in Indonezia, subliniaza joi Casa Alba, relateaza AFP. Seful statului american "nu are nicio intentie…

- Presedintele american Joe Biden ”nu are nicio intentie” sa se intalneasca cu printul mostenitor Mohammed bin Salman la summitul G20, prevazut luna viitoare in Indonezia, anunta consilierul Casei Albe in probleme de securitate nationala Jake Sullivan, in contextul unei degradari a relatiilor Statelor…

- Președintele american Joe Biden este printre liderii mondiali care au discutat cu președintele Zelenski și „s-a angajat sa continue sa ofere Ucrainei sprijinul necesar pentru a se apara, inclusiv sisteme avansate de aparare aeriana”, a transmis Casa Alba. Biden a subliniat ca atacurile au demonstrat…

- Presedintele american, Joseph Biden, a afirmat, vineri seara, ca Statele Unite si natiunile aliate "nu se vor lasa intimidate" de amenintarile Rusiei si sunt pregatite sa apere in intregime teritoriul NATO, liderul de la Casa Alba condamnand actele de sab

- Joe Biden a fost luat din nou peste picior, dupa ce a parut sa se „piarda pe scena” in urma unui discurs pe care l-a ținut pentru a relansa inițiativa sa Cancer Moonshot. Președintele american a discutat despre viziunea sa indrazneața pentru un alt „moonshot” american – „a pune capat cancerului așa…

- Președintele american, Joe Biden a declarat ca Rusia nu trebuie sa fie calificata drept „stat sponsor al terorismului”. Liderul de la Casa Alba a raspuns negativ la aceasta intrebare, pe care jurnaliștii i-au adresat-o in cadrul vizitei sale la Milwaukee, de Ziua Muncii.